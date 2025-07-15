Лидер фолк-группы «Сечень» скончался в Екатеринбурге

18 июля в 11:00 пройдет отпевание артиста в Церкви Вознесения Господня. В 12:30 состоятся похороны Матохина на Северном кладбище — его похоронят возле могилы Виктора Махотина. В 14:00 в кафе «Флагман» пройдет поминальный обед.