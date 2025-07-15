Лидер фолк-группы «Сечень» скончался в Екатеринбурге

В Екатеринбурге скончался лидер фолк-группы «Сечень» Илья Матохин. Об этом в понедельник, 14 июля, сообщили его коллеги.
— Друзья! Илья умер. Талантливый музыкант, поэт, актер, основатель и бессменный лидер группы «Сечень». Наш друг, — заявили участники коллектива.
18 июля в 11:00 пройдет отпевание артиста в Церкви Вознесения Господня. В 12:30 состоятся похороны Матохина на Северном кладбище — его похоронят возле могилы Виктора Махотина. В 14:00 в кафе «Флагман» пройдет поминальный обед.
Также участники группы «Сечень» попросили поклонников поделиться видеозаписями с концертами группы, чтобы песни, написанные Матохиным, не забывали, соответствующая публикация появилась на странице коллектива в соцсети «ВКонтакте».