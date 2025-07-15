Доктор Мясников опроверг миф о пользе протеиновых батончиков

«Люди забывают или не понимают, что главное не то, что ты проглатываешь. Главное — что и как всасывается. В “ультраобработаной пище” нет ни клетчатки, но вообще структуры. Это глупый вызов нашему микробиому, который немедленно начинает нам мстить! Представьте себе, что вам выписали лекарство в капсуле. Капсула предохраняет от воздействия кислоты в желудке и помогает доставить лекарство к нужному месту всасывания. А теперь бросьте эти капсулы в миксер и перемолите», — пояснил врач.