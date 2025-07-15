Доктор Мясников опроверг миф о пользе протеиновых батончиков

Люди, помешанные на фитнесе и «правильном» питании, любят питаться протеиновыми батончиками, йогуртами длительного хранения и другими ультрапереработанными продуктам, не осознавая их вред, заявил в своем Telegram-канале врач и ведущий телепередачи «О самом главном» Александр Мясников.
«В первую очередь человек должен видеть, что он ест. На совести ультрапереработанной пищи, когда человек ест неопределенную массу под названием протеиновый батончик, фруктовый йогурт, колбасу, фруктовые соки и прочее, масса рисков для здоровья», — заявил эксперт.
Люди, которые потребляют протеиновые батончики, аргументируют свой выбор тем, что на их упаковке казано правильное количество калорий, жиров, белков и углеводов, сказал Мясников.
«Люди забывают или не понимают, что главное не то, что ты проглатываешь. Главное — что и как всасывается. В “ультраобработаной пище” нет ни клетчатки, но вообще структуры. Это глупый вызов нашему микробиому, который немедленно начинает нам мстить! Представьте себе, что вам выписали лекарство в капсуле. Капсула предохраняет от воздействия кислоты в желудке и помогает доставить лекарство к нужному месту всасывания. А теперь бросьте эти капсулы в миксер и перемолите», — пояснил врач.
Мясников заявил, что чем больше человек употребляет ультртаобработанной пищи, тем больше у него шанс получить какую либо болезнь — онкологию, атеросклероз, болезни почек и повысить риск преждевременной смерти.
Ранее врач заявил, что для поддержания нормального веса человеку обычно хватает около 2000 ккал, и чтобы не превышать эту норму, вовсе не обязательно заниматься их подсчетом.