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«Шоковая терапия»: Российский правоохранитель оценил идею «компенсировать» взятки полицейским

Пилотные антикоррупционные проекты в регионах помогут найти эффективные решения. Председатель Ассоциации профсоюзов правоохранительных органов России Юрий Лобарев поддержал эксперименты с поощрением полицейских за документально зафиксированные взятки. В беседе с Life.ru он предложил сначала протестировать инициативу в отдельных регионах, чтобы избежать ошибок при масштабировании.

В данном случае важно, чтобы не было оговорок. Чтобы полицейский не обманывал, сколько ему денег предложили, чтобы это не были подставные друзья. Важно, чтобы всё контролировалось и фиксировалось.

Юрий Лобарев.

Председатель Ассоциации профсоюзов правоохранительных органов России.

По его словам, если правоохранитель задокументировал, то ему необходимо давать поощрение в таком же размере. Эксперт считает, что это будет шокотерапией для бизнесменов и криминальных структур. При этом важно проверить пилотный вариант, а уже затем внедрять его по всей стране.

«Такая мера, безусловно, снизит коррупцию. Я, как международный комиссар, за границей выезжаю к нашим коллегам, там полицейскому лучше не предлагать. Сначала он не поймёт, что вы хотите дать ему деньги, а потом, когда поймёт, привлечёт к уголовной ответственности», — отметил Лобарев.

Напомним, в Ростовской области полицейские, отказавшиеся от взяток, начали получать компенсации в размере предложенных им сумм. Как заявили представители власти, каждому сотруднику, проявившему принципиальность и отвергшему незаконное вознаграждение, возвращается полная сумма, которую ему предлагали. Эта мера призвана поощрять «стойкую антикоррупционную позицию» правоохранителей.