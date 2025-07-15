«Шоковая терапия»: Российский правоохранитель оценил идею «компенсировать» взятки полицейским

В данном случае важно, чтобы не было оговорок. Чтобы полицейский не обманывал, сколько ему денег предложили, чтобы это не были подставные друзья. Важно, чтобы всё контролировалось и фиксировалось.
Юрий Лобарев.
Председатель Ассоциации профсоюзов правоохранительных органов России.
По его словам, если правоохранитель задокументировал, то ему необходимо давать поощрение в таком же размере. Эксперт считает, что это будет шокотерапией для бизнесменов и криминальных структур. При этом важно проверить пилотный вариант, а уже затем внедрять его по всей стране.
«Такая мера, безусловно, снизит коррупцию. Я, как международный комиссар, за границей выезжаю к нашим коллегам, там полицейскому лучше не предлагать. Сначала он не поймёт, что вы хотите дать ему деньги, а потом, когда поймёт, привлечёт к уголовной ответственности», — отметил Лобарев.
Напомним, в Ростовской области полицейские, отказавшиеся от взяток, начали получать компенсации в размере предложенных им сумм. Как заявили представители власти, каждому сотруднику, проявившему принципиальность и отвергшему незаконное вознаграждение, возвращается полная сумма, которую ему предлагали. Эта мера призвана поощрять «стойкую антикоррупционную позицию» правоохранителей.