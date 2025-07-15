«Шоковая терапия»: Российский правоохранитель оценил идею «компенсировать» взятки полицейским

По его словам, если правоохранитель задокументировал, то ему необходимо давать поощрение в таком же размере. Эксперт считает, что это будет шокотерапией для бизнесменов и криминальных структур. При этом важно проверить пилотный вариант, а уже затем внедрять его по всей стране.