Живодер предстанет перед судом за жестокое обращение с животными в Москве

Как стало известно «МК», 31 марта этого года жители Зеленограда обнаружили на земле возле дома трех шиншилл, а еще один зверек лежал на асфальте. Ветеринары установили, что шиншиллы получили травмы, характерные для падения с высоты. А местные жители предположили, что выбросил их 49-летний мужчина, который ранее занимался разведением экзотических грызунов. У него была плохая репутация среди соседей. Люди знали и о его судимости за неуплату алиментов, и об увлечении алкоголем. Как оказалось, подозрения оказались верными. Выяснилось, что во время кормежки одна из шиншилл укусила хозяина, и он решил выкинуть всех домашних любимцев с балкона. У одной шиншиллы после удара об асфальт началось носовое кровотечение, и зверек задохнулся. У другого был перебит пояснично-крестцовый отдел позвоночника, не работали задние лапы и кишечник. Питомец умер вечером того же дня в реанимации ветклиники. Спустя некоторое время скончалась и третья питомица.