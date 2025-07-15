Живодер предстанет перед судом за жестокое обращение с животными в Москве

Перед судом по обвинению в жестоком обращении с животными предстанет живодер, который выбросил с балкона третьего этажа четырех своих шиншилл. Одного из зверьков удалось спасти.
Как стало известно «МК», 31 марта этого года жители Зеленограда обнаружили на земле возле дома трех шиншилл, а еще один зверек лежал на асфальте. Ветеринары установили, что шиншиллы получили травмы, характерные для падения с высоты. А местные жители предположили, что выбросил их 49-летний мужчина, который ранее занимался разведением экзотических грызунов. У него была плохая репутация среди соседей. Люди знали и о его судимости за неуплату алиментов, и об увлечении алкоголем. Как оказалось, подозрения оказались верными. Выяснилось, что во время кормежки одна из шиншилл укусила хозяина, и он решил выкинуть всех домашних любимцев с балкона. У одной шиншиллы после удара об асфальт началось носовое кровотечение, и зверек задохнулся. У другого был перебит пояснично-крестцовый отдел позвоночника, не работали задние лапы и кишечник. Питомец умер вечером того же дня в реанимации ветклиники. Спустя некоторое время скончалась и третья питомица.
— Выжила только шиншилла по кличке Колян, — пояснила активистка Мария Панкина, которая возила животных к ветеринару. — Сейчас зверек, которому больше трех лет, живет у неравнодушной жительницы Зеленограда.
Живодер был задержан, свою вину он признал и раскаялся. Как сообщили «МК» в прокуратуре Москвы, уголовное дело с утвержденным прокуратурой Зеленоградского округа обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу.