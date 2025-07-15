Очарованы красотой и хотят снова приехать. Впечатлениями от посещения Беларуси поделились участники форума «Дети Содружества»

Он с грустью говорит об окончании форума, но надеется поддерживать связь с другими участниками и дальше. «Все делегации очень тесно подружились и уже обменялись контактами. Все надеются, что эта дружба будет длиться еще несколько десятилетий,» — поделился участник. Он добавил, что хотел бы, чтобы форум длился дольше: «Именно эти ребята больше никогда не соберутся в этом технопарке, в этом лагере, и мы уже никогда не сможем угостить друг друга своими национальными сладостями. Армяне не приготовят нам свой кофе, мы не угостим их своим куртом, кыргызы не будут танцевать свои самые лучшие танцы. Но все это сохранится в наших воспоминаниях,» — сказал Мухаммадюсуф Исмаилжанов.