Очарованы красотой и хотят снова приехать. Впечатлениями от посещения Беларуси поделились участники форума «Дети Содружества»

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Своими впечатлениями от пребывания в Беларуси с корреспондентами БЕЛТА поделились участники X Международного культурно-образовательного форума «Дети Содружества» перед церемонией торжественного закрытия.
Участник форума из Узбекистана Мухаммадюсуф Исмаилжанов признался, что очарован красотой Беларуси: «Страна шикарная. Я обязательно сюда вернусь, как только будет возможность. В планах даже некоторое время здесь пожить, так как люди очень добрые, гостеприимные, уважительно относятся ко всем и интересуются другими культурами».
Он с грустью говорит об окончании форума, но надеется поддерживать связь с другими участниками и дальше. «Все делегации очень тесно подружились и уже обменялись контактами. Все надеются, что эта дружба будет длиться еще несколько десятилетий,» — поделился участник. Он добавил, что хотел бы, чтобы форум длился дольше: «Именно эти ребята больше никогда не соберутся в этом технопарке, в этом лагере, и мы уже никогда не сможем угостить друг друга своими национальными сладостями. Армяне не приготовят нам свой кофе, мы не угостим их своим куртом, кыргызы не будут танцевать свои самые лучшие танцы. Но все это сохранится в наших воспоминаниях,» — сказал Мухаммадюсуф Исмаилжанов.
Больше всего гостю запомнился Национальный детский образовательно-оздоровительный центр «Зубренок». «Мы провели в нем всего лишь неделю, но кажется, что уже несколько лет там жили. Все очень близко подружились. Осталось столько теплых воспоминаний о том, как мы пели песни, пока возвращались в корпус, как грустили, помогали друг другу и поддерживали во время выступлений. Мы вставали с мест и кричали, что все лучшие,» — говорит он с улыбкой на лице.
Артем Полосин из Кыргызстана также выразил восторг от приема гостей и чистоты страны. «В первую очередь очень шикарный прием, очень чистая страна и очень хорошие, добрые люди,» — рассказал участник форума.
Он признался, что не осознавал масштаб форума до приезда и был впечатлен количеством мероприятий, уровнем подготовки и многими другими аспектами. Его удивила легкость, с которой белорусский народ может контактировать со своими депутатами и руководством.
«Кстати, касательно стереотипов — все говорят, что в Беларуси ровные дороги. Я был удивлен, когда узнал, что это действительно так. По всей стране, куда бы ты ни поехал, ровные дороги,» — поделился участник форума.
Участник из Кыргызстана также отметил возможность обогащения культуры и изучения новых языков. Из белорусских слов он выучил «дзякуй» и «вітаю». Гость отметил, что ему грустно уезжать, и хотелось бы провести в Беларуси больше времени, однако его ждет семья, а впереди — участие в еще одном форуме в Москве.
Если предыдущий участник подтвердил стереотип о ровности белорусских дорог, то участник из Казахстана Ахмади Бергенев развеял один для себя. «Я часто слышал, что белорусы едят только картошку. Но у вас есть и другие вкусные блюда. Хотя драники мне очень понравились», — отметил он.
Для многих ребят открытием стала наша природа. Те, кто приехал из более жарких или горных стран, с интересом любовались нашими лесами. «Наверное, больше всего мне запомнилось большое количество зелени. То, что кругом лес. Как я услышал ранее на форуме, около 60% страны состоит из леса, и, думаю, что это очень хорошее достижение для Беларуси», — поделился Ахмади Бергенев.
И, конечно, без внимания не осталась главная тема форума «Память и единство поколений». Участница форума из Армении Теволинда Абраамян рассказала, что большой отклик в ее душе нашла история Хатыни, которую они посещали в один из дней форума. «Это очень трогательная история. И мы, армяне, очень хорошо понимаем ее, ведь тоже пережили геноцид, но только во времена Первой мировой войны», — поделилась девушка.
Она отметила, что не зря форум называется «Дети Содружества»: «Мы на самом деле все здесь подружились. Несмотря на все различия, мы все равно смогли найти общий язык», — добавила она.
Собирая образ нашей страны из впечатлений ребят, можно сказать, что Беларусь понравилась всем чем-то своим. Кто-то отмечал доброту и красоту людей, кого-то впечатлила наша кухня, и некоторые рецепты они заберут в родные страны. Многие были впечатлены природой. Но все как один говорят, что хотят к нам еще раз вернуться.
Сегодня ребята проводят последний вечер вместе, а уже завтра отправятся в свои страны делиться эмоциями и впечатлениями с родными и близкими.
Международный культурно-образовательный форум «Дети Содружества» впервые проходил в Беларуси. В этом году он был посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Тема «Память и единство поколений» стала напоминанием о том, как важно сохранять историю и единство. В форуме приняли участие делегации школьников из Беларуси, Армении, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Организаторами мероприятия выступили Межпарламентская ассамблея СНГ и Совет Республики Национального собрания Республики Беларусь при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств — участников СНГ. −0-