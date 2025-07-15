Дулова о сотрудничестве с театром балета Бориса Эйфмана: мы прекрасно понимаем друг друга

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Большой театр Беларуси и Санкт-Петербургский государственный академический театр балета Бориса Эйфмана имеют давнюю историю сотрудничества и прекрасно понимают друг друга, отметила в комментарии журналистам генеральный директор Большого театра Беларуси Екатерина Дулова, передает корреспондент БЕЛТА.
Санкт-Петербургский театр балета Бориса Эйфмана привез в Минск два спектакля Борис Эйфман: планируем привезти в Минск новый балет на известный сюжет «Красной Жизели».
«Сотрудничество имеет действительно давнюю историю. Причем историю примечательную. Потому что здесь есть реальный, настоящий обмен артистами, которые вырастали в Беларуси, а зачем продолжали и делали великолепную карьеру именно в театре Бориса Эйфмана. Это и приход в труппу Большого театра выпускников Академии Бориса Эйфмана — этого замечательного учреждения, которое он создал совершенно справедливо для того, чтобы воспитывать для своего театра молодежь», — сказала Екатерина Дулова.
Генеральный директор Большого театра рассказала о планах укреплять связи для подготовки молодежи для Большого театра Беларуси.
«Если говорить о гастролях (Театра балета Бориса Эйфмана. — Прим. БЕЛТА), то они практически ежегодные. Мы изучили репертуар театра основательно. Очень приятно, что мы действительно являемся в ряде случаев теми, кто первым видит премьеры, и затем уже говорит о них всем остальным», — отметила Екатерина Дулова.
Поясняя, почему она затронула эту тему, гендиректор Большого обратилась к истории Беларуси. С учетом уникального географического положения страны подобное уже было — и в 18-м, и в 19-м веке, когда выдающиеся музыканты, которые приезжали в Россию из Европы, останавливались либо в усадьбах, либо частных театрах на территории Беларуси. Некоторые премьеры — это абсолютно достоверно — проходили именно здесь, а затем уже перемещались в Россию.
«Поэтому для нас, конечно, такое явление — удивительное и знаковое. С другой стороны, эти укрепляющиеся связи нам очень важны во всех смыслах. Здесь есть не только профессиональное, человеческое общение, но, главное, есть общение с художественным феноменом. Видя это, понимая это, конечно, мы не можем этим не дорожить», — подчеркнула Екатерина Дулова.
По ее словам, очень важно, что проводимый уже в третий год проект «Гастрольное лето» в Большом театре Беларуси не впервые поддерживается именно труппой Бориса Эйфмана. «Значит, мы понимаем друг друга очень хорошо», — сказала она.
Народный артист России, художественный руководитель Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Борис Эйфман заметил, что в первый раз его труппа приехала в Беларусь еще в 80-х годах с балетом «Мастер и Маргарита» на музыку Петрова. С тех пор театр довольно часто бывал в Большом театре Беларуси. Сегодня в тот период, когда в Минске проходят дни Санкт-Петербурга, на белорусской сцене показан «самый петербургский балет» из репертуара театра балета Бориса Эйфмана — «Преступление и наказание».
«Такое совпадение, с одной стороны, случайно, с другой о наверное, что-то в этом есть, какая-то закономерность, — заметил художественный руководитель. — У нас большие связи с Беларусью. Очень много белорусских артистов танцуют в нашем театре, и даже ведущие партии».
«Что артисту, что хореографу нужно? Чтобы его поняли и приняли зрители. Когда мы приезжаем в Минск, в Большой театр, я чувствую особую любовь, особое внимание, особые переживания, которые происходят в зрительном зале. Это чувствую я, чувствуют мои артисты. Наверное, это самое главное, что притягивает нас к белорусскому театру. И наверное, то, что притягивает белорусского зрителя к нашему искусству», — заключил Борис Эйфман. -0-