Дулова о сотрудничестве с театром балета Бориса Эйфмана: мы прекрасно понимаем друг друга

«Поэтому для нас, конечно, такое явление — удивительное и знаковое. С другой стороны, эти укрепляющиеся связи нам очень важны во всех смыслах. Здесь есть не только профессиональное, человеческое общение, но, главное, есть общение с художественным феноменом. Видя это, понимая это, конечно, мы не можем этим не дорожить», — подчеркнула Екатерина Дулова.