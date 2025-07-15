1 млн пожилых людей насчитывается в Башкирии

В прошлом году медицинскую помощь получили 808 тысяч пожилых граждан, включая 102 тысячи человек, которым ее оказали на дому. В республике действует трехуровневая система гериатрической помощи: 48 специализированных кабинетов в поликлиниках, 205 геронтологических коек в стационарах и Республиканский гериатрический центр на базе госпиталя ветеранов войн.