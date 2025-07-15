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1 млн пожилых людей насчитывается в Башкирии

В Башкирии живет 1 млн пожилых людей.

Источник: Комсомольская правда

На совещании в правительстве Башкирии обсудили организацию медицинской помощи для пожилых жителей. Как отметил премьер-министр Андрей Назаров, в регионе проживает порядка миллиона человек пенсионеров.

В прошлом году медицинскую помощь получили 808 тысяч пожилых граждан, включая 102 тысячи человек, которым ее оказали на дому. В республике действует трехуровневая система гериатрической помощи: 48 специализированных кабинетов в поликлиниках, 205 геронтологических коек в стационарах и Республиканский гериатрический центр на базе госпиталя ветеранов войн.

— В 2024 году в поликлиниках врачи-гериатры провели более 65 тысяч приемов, в стационары госпитализировано порядка 6 тысяч человек. На дому осмотрено около 10 тысяч ветеранов, — сообщает правительство республики.

Башкирия, по данным властей, вошла в число семи пилотных регионов по организации гериатрических кабинетов в многопрофильных стационарах. Как пояснил министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин, это позволит сократить число госпитализаций и вызовов скорой помощи среди пожилых людей.

Назаров поручил Минздраву усилить материально-техническую базу гериатрических учреждений, повысить квалификацию специалистов и внедрить современные методы диагностики возрастных заболеваний. Результаты пилотного проекта будут подведены в конце этого года.

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