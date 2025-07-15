Рэперша слила интимное фото Конора Макгрегора в Сеть в его день рождения

Макгрегор заявил, что планирует баллотироваться на пост президента Ирландии. Грядущие выборы в стране пройдут в ноябре этого года. Однако также нужно быть выдвинутым на выборы как минимум 20 членами парламента или четырьмя местными органами власти. Сделав акцент на возрасте оппонентов, борец назвал себя «свежей кровью в игре», а также молодым, активным и увлеченным человеком.