Рэперша слила интимное фото Конора Макгрегора в Сеть в его день рождения

Американская рэперша Азилия Бэнкс на своей странице в социальной сети X разместила интимную фотографию бойца UFC Конора Макгрегора в его 37-й день рождения, которую тот ей добровольно прислал. Спортсмен вскоре начал угрожать артистке, сравнившей его с фермером, который «выращивает картошку».
— Солнышко, ты же хочешь быть президентом Ирландии, а сам такое творишь. И используй крем от загара, — написала певица.
Кроме того, недавно Макгрегора заметили на пляже в кампании неизвестной девушки, которую тот обнимал и целовал. Позже супруга бывшего чемпиона UFC Ди Девлин поздравила его с годовщиной.
— С днем рождения парня, который всегда приводит Ди в восторг и вызывает ее улыбку, — написала жена бойца на своей странице в Instagram*.
Макгрегор заявил, что планирует баллотироваться на пост президента Ирландии. Грядущие выборы в стране пройдут в ноябре этого года. Однако также нужно быть выдвинутым на выборы как минимум 20 членами парламента или четырьмя местными органами власти. Сделав акцент на возрасте оппонентов, борец назвал себя «свежей кровью в игре», а также молодым, активным и увлеченным человеком.
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