Исторический максимум энергопотребления зафиксировали в Ростовской области

Юрий Слюсарь сообщил, что взял на контроль ситуацию с аварийными отключениями электроэнергии и перебоями в водоснабжении. После экстренного совещания с членами правительства в понедельник, была запланирована встреча с руководством энергокомпаний и глав муниципалитетов для выработки оперативных решений.
Причиной отключений стала аномальная жара, вызвавшая рекордную нагрузку на электросети. Так, 14 июля в регионе был зафиксирован исторический максимум энергопотребления — 3518 МВт.
По словам Юрия Слюсаря, часть аварий уже устранена, а энергетики продолжают работать в круглосуточном режиме.
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