Исторический максимум энергопотребления зафиксировали в Ростовской области

Юрий Слюсарь сообщил, что взял на контроль ситуацию с аварийными отключениями электроэнергии и перебоями в водоснабжении. После экстренного совещания с членами правительства в понедельник, была запланирована встреча с руководством энергокомпаний и глав муниципалитетов для выработки оперативных решений.