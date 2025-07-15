Уникальный голос, четверо детей и молодая невеста: Григорию Лепсу — 63

Григорий Лепс отмечает день рождения 16 июля.
Григорий Лепс — певец, чей голос не спутаешь ни с чьим другим. Популярность пришла к нему довольно поздно. Ему удалось пробиться в Москве после того, как он покорил своим необычным тембром и авторскими песнями Сочи. Сейчас его хиты поет вся страна. Кроме того, он воспитывает четверых детей, а недавно объявил о скорой свадьбе с юной Авророй Киба. 16 июля Лепсу исполняется 63 года. О его личной жизни и карьере — в материале URA.RU.
Детство и юность Лепса.
Григорий Лепсверидзе, более известный как Григорий Лепс, родился 16 июля 1962 года в Сочи. Его отец работал на мясокомбинате, а мать была медсестрой. С детства Григорий интересовался спортом и музыкой. Окончив школу, Григорий поступил в музыкальное училище по классу ударных инструментов. После обучения, отслужил два года в армии и снова вернулся в Сочи.
Карьера Григория Лепса.
В Сочи Григорий оказался в центре музыкальной тусовки. Сначала его пригласили в группу «Индекс-398», где он пел и играл на ударных. Через некоторое время пути ребят разошлись, и Лепс занялся сольной карьерой. «Я раскручивался постепенно — сначала пел в одном ресторане, потом переходил в другой. По полной программе, по самое “мама не горюй” мы развернулись, когда в Сочи открылись первые кооперативные ночные рестораны», — рассказывал Лепс журналу «7 Дней».
Лепс стал знаменитым после того, как переехал из Сочи в МосквуФото: Эдуард Корниенко © URA.RU.
У него появилась своя манера исполнения и вскоре он настоящей сочинской знаменитостью. Он выступал в лучших ресторанах города, где собирались влиятельные люди. Среди них было немало звезд шоу-бизнеса, которые предлагали ему певцу перебраться в Москву. Он не спешил покидать Сочи. Однако в тот момент в его семье произошла трагедия — убили его двоюродную сестру. Тяжело переживая утрату, Григорий решил кардинально изменить жизнь и уехал в столицу. В 1995 году он выпустил свой первый альбом «Храни вас Бог». Песня «Натали» из этого альбома, посвященная погибшей двоюродной сестре, быстро стала популярной.
Конец 1990-х годов признание ему принесли клипы на композиции «Раздумья мои», «Первый День Рождения» и «Крыса-ревность». В 2002 году Григорий Лепс представил альбом «На струнах дождя». Вошедшие в него песни «Рюмка водки на столе» и «Я верю, я дождусь» быстро завоевали статус национальных хитов.
В 2007 году Григорий Лепс вместе с Ириной Аллегровой исполнили композицию «Я тебе не верю», за которую получил премию «Золотой граммофон». В этот период артист находился на вершине популярности — практически каждая его песня становилась хитом, среди которых «Она не твоя», «Обернитесь», «Я тебя не люблю», «Я поднимаю руки» и другие. Однако в 2018 году во время церемонии вручения премии МУЗ-ТВ Лепс объявил о своем намерении больше не выдвигать свою кандидатуру на подобные награды, отметив, что уже получил от жизни все, что хотел.
Пьяная драка и провальный концерт.
В 2022 году Лепс поразил публику выходкой на сцене. Он швырнул микрофон о пол и ушел со сцены, раздеваясь на ходу. Тогда же он стал участником драки у бара. Музыкант повздорил с одним из гостей бара, на улице случилась драка и одному из участников потасовки сломали нос. В итоге вернувшийся в бар Лепс расплатился за виски, а потом покинул заведение. Позже музыкант заявил «АиФ», что его оппоненту должно быть стыдно, так как ему нет и 35 лет, а он не смог побить 60-летнего человека.
Личная жизнь Лепса.
Два брака и четверо детей.
Первую жену Светлану Дубинскую Григорий Лепс встретил в музыкальном училище. Студентов отправили в колхоз, где они в первые разговорились. «Нас отправили яблоки собирать на Кубань, там и познакомились. Гриша сразу решил, что я буду его девушкой», — рассказывала Светлана. Григорий рассказал об отношениях своей матери, заявив, что скоро женится. Родственники пытались его отговорить от скорого брака, но Лепс не отступил от своего решения. Вскоре у Светланы и Григория родилась дочь Инга.
Музыкант днем он пел в ресторане, а по вечерам подрабатывал грузчиком, чтобы содержать семью. Однако вскоре они развелись. «Со Светланой мы вместе учились в музыкальном училище, только она — на певческом отделении. Года два, наверное, прожили вместе, дочка у нас родилась — Инга, а потом пришли к решению развестись. Из-за чего? Не знаю», — рассказывал Лепс.
Во Втором браке у Лепса родились трое детейФото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости.
В следующий раз Лепс решился идти в ЗАГС только через 10 лет. В 2000 году Григорий Лепс познакомился с балериной Анной Шаплыковой. Отношения развивались стремительно и в этом браке родились еще трое детей. Однако и этот брак распался. Ходили слухи, что Лепс крутил роман с телеведущей Юлией Барановской. Именно эту измену якобы не могла простить Анна Шаплыкова.
«Я не смог сохранить брак, но почти 21 год мы прожили вместе с супругой, и это были самые счастливые годы в моей жизни. На ней были все заботы о детях, а я был в роли добытчика, чем и должен заниматься настоящий мужчина. Вообще, семья — самое важное для человека. Я хоть и расстался с женой, мы все равно остаемся близкими людьми», — передает слова Лепса «СтарХит».
Молодая невеста Аврора Киба.
Лепс и его невеста Аврора КибаФото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press.
Больше официально зарегистрированных браков у Григорий Лепса не было. Однако в 2025 году он заявил, что планирует жениться на 18-летней Авроре Киба. Девушка выросла в обеспеченной семье. Ее родители являются владельцами недвижимости в том же районе, где проживает Григорий Лепс. Известно, что с артистом Аврору познакомила ее мать — известная в светских кругах Татьяна Киба. По словам друзей исполнителя, отношения с Авророй оказывают на него благоприятное воздействие: Лепс отказался от употребления алкоголя и начал вести активный образ жизни, занявшись спортом.
Лепс заявлял, что мечтает завести в союзе с девушкой троих детей. «Конечно, я еще не раз стану отцом. Пару-тройку раз будем… Купил новый пиджак. Пока не показываю никому», — заявил Лепс, передает «Пятый канал». Чтобы наряд сидел идеально, певец также прилагает усилия для поддержания себя в хорошей физической форме. Артист рассказал о своих занятиях в тренажерном зале. Пока дата свадьбы официально не озвучена.
Сама Киба писала в соцсети, что мечтает о создании семьи. «У меня прекрасная самооценка. Я не “новая интрижка Григория Лепса”, не запасной вариант. У меня есть определенные цели на эту жизнь, и одна из них — это семья. Крепкая, дружная, с традициями», — заявляла девушка.