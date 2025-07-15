Уникальный голос, четверо детей и молодая невеста: Григорию Лепсу — 63

В 2022 году Лепс поразил публику выходкой на сцене. Он швырнул микрофон о пол и ушел со сцены, раздеваясь на ходу. Тогда же он стал участником драки у бара. Музыкант повздорил с одним из гостей бара, на улице случилась драка и одному из участников потасовки сломали нос. В итоге вернувшийся в бар Лепс расплатился за виски, а потом покинул заведение. Позже музыкант заявил «АиФ», что его оппоненту должно быть стыдно, так как ему нет и 35 лет, а он не смог побить 60-летнего человека.