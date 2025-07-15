Хлебопекарей в РФ хотят признать экстремистами за поддержку ВСУ

Генпрокуратура требует конфисковать половину «Рижского хлеба» за связь с экстремистами.
Генеральная прокуратура России требует признать объединение совладельцев ООО «Рижский хлеб» в Ивановской области экстремистской организацией и запретить его деятельность. По данным надзорного органа, часть прибыли предприятия через латвийский фонд направлялась на финансирование запрещенного в РФ подразделения «Азов»* и поддержку украинских вооруженных сил.
«В состав объединения входят граждане Латвии и Украины Нормундс Бомис и Татьяна Приходько. После начала спецоперации на Украине Бомис публично осудил действия ВС РФ. Кроме того, он потребовал остановить работу ООО “Рижский хлеб”, продать активы, а вырученные средства вывести за рубеж. После отказа он попытался несанкционированно вывезти дорогостоящее оборудование предприятия. Ему помешали российские силовики», — сообщает «Коммерсант».
Отмечается, что Бомис через подконтрольные компании в Латвии и на Украине финансировал подразделение «Азов»*. В 2023—2025 годах он перевел более 36,8 тысячи долларов в латвийский фонд Ziedot.lv, который собирает средства на закупку оружия и боеприпасов для этого формирования. Также отмечается, что Татьяна Приходько, владелица украинской компании «Хлiбний гурман», вместе с Бомисом управляет хлебопекарным холдингом в Европе. Надзорный орган указывает, что Бомис публиковал на сайте Lielezers призывы поддерживать украинские военные формирования, а Приходько размещала в соцсетях материалы, дискредитирующие российские власти и Вооруженные силы РФ.
*Деятельность подразделения «Азов» признана террористической и запрещена на территории РФ.