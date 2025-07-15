Хлебопекарей в РФ хотят признать экстремистами за поддержку ВСУ

Отмечается, что Бомис через подконтрольные компании в Латвии и на Украине финансировал подразделение «Азов»*. В 2023—2025 годах он перевел более 36,8 тысячи долларов в латвийский фонд Ziedot.lv, который собирает средства на закупку оружия и боеприпасов для этого формирования. Также отмечается, что Татьяна Приходько, владелица украинской компании «Хлiбний гурман», вместе с Бомисом управляет хлебопекарным холдингом в Европе. Надзорный орган указывает, что Бомис публиковал на сайте Lielezers призывы поддерживать украинские военные формирования, а Приходько размещала в соцсетях материалы, дискредитирующие российские власти и Вооруженные силы РФ.