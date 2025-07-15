Огромный айсберг приплыл к берегам Гренландии

24 июня появилась информация о том, что ученые обнаружили в холодных водах у побережья Канады айсберг глубокого черного оттенка. Исследователи предположили, что объект стал черным в результате уникальных условий формирования льда или наличия в его структуре минеральных или органических примесей, которые туда попали тысячи лет назад.