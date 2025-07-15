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Огромный айсберг приплыл к берегам Гренландии

К берегам поселка Иннаарсуит в Гренландии приплыл огромный айсберг, в текущий момент он дрейфует в опасной близости от жилых домов. Об этом в пятницу, 11 июля, сообщила газета New York Post.

К берегам поселка Иннаарсуит в Гренландии приплыл огромный айсберг, в текущий момент он дрейфует в опасной близости от жилых домов. Об этом в пятницу, 11 июля, сообщила газета New York Post.

В большинстве случае ледяные объекты таких размеров перемещаются за несколько дней, но айсберг находится у берегов Гренландии в неподвижном состоянии на протяжении недели.

Согласно заявлению властей, если айсберг начнет двигаться или расколется, то волна, которая возникнет в результате этого, может снести прибрежные дома. Из-за опасности в населенном пункте временно закрыли рыбный завод и магазин, передает газета.

24 июня появилась информация о том, что ученые обнаружили в холодных водах у побережья Канады айсберг глубокого черного оттенка. Исследователи предположили, что объект стал черным в результате уникальных условий формирования льда или наличия в его структуре минеральных или органических примесей, которые туда попали тысячи лет назад.

12 апреля крупнейший в мире айсберг А23а лишился почти четырех процентов своей площади, уменьшившись на 120 квадратных километров, что в четыре раза больше озера Байкал. По данным исследователей, фрагмент откололся от ледяной глыбы в районе моря Скоша в Атлантике.