От поддержки участников СВО до цифрового рубля — какие законы приняла Госдума 15 июля

получение паспорта транспортного средства (ПТС) — с 800 рублей до 1200;внесение изменений в ПТС — с 350 рублей до 525;выдача свидетельства о регистрации транспортного средства — с 500 рублей до 1500 на бумажной основе и с 1500 до 4500 рублей на пластиковой основе нового поколения;выдача национального водительского удостоверения — с 2000 до 4000 рублей на пластиковой основе, с 3000 до 6000 рублей на основе нового поколения;выдача международного водительского удостоверения — с 1600 до 3200 рублей;выдача свидетельства о допуске транспорта к перевозке опасных грузов — с 1500 рублей до 2250, за продление — с 1000 до 1500;выдача металлических госзнаков «Транзит» для авто — с 1600 до 2400, бумажных знаков — с 200 до 300 рублей;выдача государственных регистрационных знаков на авто — с 2000 до 3000 рублей, на мотоциклы и прицепы — с 1500 до 2250 рублей;выдача свидетельства о соответствии авто с внесенными в его конструкция изменениями требованиям безопасности — до 4500 рублей;выдача разрешения на внесение изменений в конструкцию находящегося в эксплуатации колесного транспортного средства — до 3000 рублей.