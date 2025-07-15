Тренер «Зенита» Семак спас человека с эпилепсией в Петербурге

Тренер футбольного клуба Зенит Сергей Семак оказал помощь незнакомому мужчине в Санкт-Петербурге, у которого случился припадок эпилепсии. Об этом с «Журналом Зенитовца» поделился подписчик Александр.
Очевидец рассказал, что 8 июля утром ехал по Выборгской набережной и увидел, как мужчине на тротуаре стало плохо. Он остановил машину и выскочил, чтобы помочь.
По его словам, следом подбежал еще один человек, а потом еще один мужчина, в котором он узнал тренера «Зенита» Сергея Семака.
«Втроём мы привели его в чувства дождались пока человек более-менее очнётся», — приводит журнал рассказ Александра.
При этом Семак оставался с пострадавшим до самого конца, пока не приехала скорая помощь.