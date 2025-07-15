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Знаменитая певица призналась, что ее не приняли в «Сливки» из-за груди

Певицу Сюзанну приглашали в группу «Сливки» при условии, если она увеличит грудь. Однако артистка отказалась идти против природы. Об этом она рассказала в одном из шоу.

Сюзанна отказалась увеличивать грудь ради карьеры.

Певицу Сюзанну приглашали в группу «Сливки» при условии, если она увеличит грудь. Однако артистка отказалась идти против природы. Об этом она рассказала в одном из шоу.

«В группу “Сливки” звали в 2010 году. Сначала предлагали мне сделать грудь, а потом вступить в этот коллектив», — рассказала 31-летняя Сюзанна продюсеру Герой Иващенко в шоу «Переговорка» на «Радио 1».

Артистка также призналась, что ранее ее приглашали в группу «Виа Гра». Константин Меладзе сделал ей такое предложение десять лет назад, но она отказалась, о чем потом очень сожалела.

Случаи, когда артистам предлагали кардинальные изменения ради участия в популярных музыкальных коллективах, не единичны. Ранее экс-солистка группы «Блестящие» Анна Семенович рассказывала, что для достижения известности ей пришлось преодолеть финансовые трудности и самостоятельно искать новые возможности после ухода из коллектива.