NI: РФ создает ракету, которая может обеспечить стране лидерство в космосе

Российская космическая ракета «Амур-СПГ» может обеспечить РФ лидерство в космосе, пишет The National Interest.
Отмечается, что российская космическая программа является одной из самых сильных в мире. Ракета «Амур-СПГ» призвана позиционировать страну как конкурентноспособного игрока в мировой космической отрасли. При этом она является прямым конкурентом многоразовым ракетам SpaceX.
«Одна из главных причин доминирования SpaceX в ракетном секторе заключается в том, что многоразовые ракеты значительно снизили стоимость космических полетов. Теперь “Роскосмос” планирует, что стоимость запуска “Амур-СПГ” составит около 22 миллионов долларов, что значительно меньше, чем 50 миллионов долларов, которые SpaceX платит за запуск своей многоразовой ракеты Falcon 9», — сказано в материале.
Ракету «Амур-СПГ» проектируют с 2020 года. Ее первый пуск ожидается до конца десятилетия.
Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов сообщил о создании перспективной российской орбитальной станции (РОС) на основе отечественного программного обеспечения.