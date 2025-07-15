NI: РФ создает ракету, которая может обеспечить стране лидерство в космосе

«Одна из главных причин доминирования SpaceX в ракетном секторе заключается в том, что многоразовые ракеты значительно снизили стоимость космических полетов. Теперь “Роскосмос” планирует, что стоимость запуска “Амур-СПГ” составит около 22 миллионов долларов, что значительно меньше, чем 50 миллионов долларов, которые SpaceX платит за запуск своей многоразовой ракеты Falcon 9», — сказано в материале.