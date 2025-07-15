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Украинцы в закрытых чатах начали делиться координатами зданий ТЦК

Как заявили в силовых структурах, подобные публикации говорят о действительном отношении украинцев к мобилизации.

Источник: Аргументы и факты

Украинские граждане делятся координатами территориальных центров комплектования в закрытых чатах, передает агентство ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«На украинских ресурсах, информирующих о постах ТЦК, на полном серьезе обсуждают возможность финансирования российских ударов по зданиям ТЦК. Также жители стали скидывать координаты ТЦК», — заявил собеседник агентства.

Кроме того, источник в российских силовых структурах указал, что подобные публикации «говорят о реальном отношении жителей Украины к мобилизации и продолжающемуся конфликту».

По информации военкоров, жители Украины начали делиться с российскими военными координатами ТЦК для дальнейших ударов по ним.