Сексолог Борзино назвал четыре продукта для повышения либидо

Сексолог Жоау Борзино заявил, что для повышения полового влечения в рацион следует добавить темный шоколад, имбирь, красное вино и острый перец.
В интервью изданию Metropoles он рассказал, что в темном шоколаде содержатся триптофан и фенилэтиламин, которые повышают настроение и либидо, а имбирь и острый перец стимулируют кровообращение во всем теле и согревают. Красное вино расслабляет, повышает чувствительность и улучшает прилив крови к половым органам человека, пояснил Борзино. Он подчеркнул, что важно не злоупотреблять этим напитком, так как в противном случае можно получить противоположный эффект.
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