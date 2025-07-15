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Сексолог Борзино назвал четыре продукта для повышения либидо

Эксперт призвал не злоупотреблять красным вином.

Источник: Аргументы и факты

Сексолог Жоау Борзино заявил, что для повышения полового влечения в рацион следует добавить темный шоколад, имбирь, красное вино и острый перец.

В интервью изданию Metropoles он рассказал, что в темном шоколаде содержатся триптофан и фенилэтиламин, которые повышают настроение и либидо, а имбирь и острый перец стимулируют кровообращение во всем теле и согревают. Красное вино расслабляет, повышает чувствительность и улучшает прилив крови к половым органам человека, пояснил Борзино. Он подчеркнул, что важно не злоупотреблять этим напитком, так как в противном случае можно получить противоположный эффект.

Ранее уролог и андролог Марк Гадзиян составил список из семи продуктов, отрицательно влияющих на мужскую потенцию.