Юноша убирался на заводе, а через секунду его перемололо в фарш: он успел выкрикнуть одно

Не менее ужасающая история недавно произошла в американском штате Техасе. Там десять несовершеннолетних девочек поехали в лагерь для детей, но погибли. Всему виной оказалось наводнение. Некоторые люди пытались спасаться, залезая на деревьях. Но такой способ помог далеко не всем.