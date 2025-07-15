Юноша убирался на заводе, а через секунду его перемололо в фарш: он успел выкрикнуть одно

В США 19-летнего юношу-рабочего перемололо в мясорубке на фабрике по производству буррито. Об этом пишет газета People.
Как отмечает издание, трагедия произошла на одном из предприятий в штате Аризона. Там юноша чистил машину во время своего дежурства, но в какой-то момент она включилась. В итоге, несчастного засосало внутрь и начало буквально перемалывать заживо.
Тем не менее, он успел выкрикнуть несколько фраз. Юноша позвал на помощь. Однако спасти его все равно не смогли, поскольку не сумели отключить мясорубку. Пришлось дожидаться спасателей. Когда они прибыли — было уже поздно.
Теперь полиция расследует инцидент. Правда, шанс на нахождение виновных, видимо, мал. Поскольку местная прокуратура уже заявила, что виной всему трагическая случайность.
Не менее ужасающая история недавно произошла в американском штате Техасе. Там десять несовершеннолетних девочек поехали в лагерь для детей, но погибли. Всему виной оказалось наводнение. Некоторые люди пытались спасаться, залезая на деревьях. Но такой способ помог далеко не всем.