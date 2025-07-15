Госдума в I чтении приняла проект о предупреждении о вреде энергетиков в рекламе

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, обязывающий в рекламе указывать плашку, предупреждающую о вреде энергетических напитков. Подобные предупреждения хотят распространить на все безалкогольные тонизирующие напитки, как минимум в контексте призыва к умеренному употреблению.
Внесённый на рассмотрение депутатами из разных фракций законопроект предполагает, что реклама любых тонизирующих напитков должна сопровождаться предупреждением об их вреде. Также описываются требования к периодичности и объёмам подобных предупреждений.
На радио, например, продолжительность такой вставки должна быть не менее трёх секунд. На телевидении — пять секунд, а в иной рекламе она должна занимать не менее 7% площади баннера/публикации/листовки и тому подобного.
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