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Госдума в I чтении приняла проект о предупреждении о вреде энергетиков в рекламе

В России хотят ввести предупреждения о вреде энергетиков в рекламе.

Источник: Комсомольская правда

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, обязывающий в рекламе указывать плашку, предупреждающую о вреде энергетических напитков. Подобные предупреждения хотят распространить на все безалкогольные тонизирующие напитки, как минимум в контексте призыва к умеренному употреблению.

Внесённый на рассмотрение депутатами из разных фракций законопроект предполагает, что реклама любых тонизирующих напитков должна сопровождаться предупреждением об их вреде. Также описываются требования к периодичности и объёмам подобных предупреждений.

На радио, например, продолжительность такой вставки должна быть не менее трёх секунд. На телевидении — пять секунд, а в иной рекламе она должна занимать не менее 7% площади баннера/публикации/листовки и тому подобного.

Ранее KP.RU сообщил, что в Госдуме обсуждают внедрение льгот для многодетных семей при оплате коммунальных услуг.