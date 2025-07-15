Трамп назвал условие для личной встречи с Путиным

Трамп тем же вечером заявил, что не собирается поставлять украинской армии ракеты JASSM с дальностью полета до 800 километров. Президент США ранее также говорил, что хоть и разочарован в своем российском коллеге, но пока «не закончил с ним». По словам политика, соглашение об урегулировании украинского конфликта было близко к подписанию четыре раза.