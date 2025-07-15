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Трамп назвал условие для личной встречи с Путиным

Американский президент Дональд Трамп во вторник, 15 июля, в ходе общения с журналистами заявил, что возможность его личной встречи с российским коллегой Владимиром Путиным будет напрямую зависеть от дальнейших шагов Москвы.

Американский президент Дональд Трамп во вторник, 15 июля, в ходе общения с журналистами заявил, что возможность его личной встречи с российским коллегой Владимиром Путиным будет напрямую зависеть от дальнейших шагов Москвы.

По словам главы государства, к текущему моменту он крайне недоволен российским президентом.

— Посмотрим, что будет с президентом Путиным. Пока что я очень разочарован президентом Путиным, — передает слова Трампа Sky News.

Трамп тем же вечером заявил, что не собирается поставлять украинской армии ракеты JASSM с дальностью полета до 800 километров. Президент США ранее также говорил, что хоть и разочарован в своем российском коллеге, но пока «не закончил с ним». По словам политика, соглашение об урегулировании украинского конфликта было близко к подписанию четыре раза.

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков выразил мнение, что Трамп словами о том, что его украинский коллега Владимир Зеленский «не должен целиться по Москве», попытался опровергнуть собственное высказывание. Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров в свою очередь отметил, что Россия хотела бы знать, чем на самом деле руководствуется президент США, говоря о «50 днях» для Москвы на урегулирование военного конфликта с Киевом.

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