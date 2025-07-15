«Пиар и психологическое давление». Монтян о лишении Зеленским гражданства митрополита УПЦ

Татьяна Монтян также обратила внимание на копирование Владимиром Зеленским политики Петра Порошенко, а именно реализации лозунга «Армия. Язык. Вера». «Он то же самое делает, потому что это ориентация именно на пассионарный электорат, для которого до сих пор эти лозунги представляют какую-то ценность. А таких становится все меньше, потому что они просто погибают на фронте. Но они как бы толкают общественное мнение, создают фон, и поэтому на них и идет ориентир», — сказала блогер, добавив, что украинцев становится все меньше, в том числе по причине их бегства из страны. -0-