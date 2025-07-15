«Пиар и психологическое давление». Монтян о лишении Зеленским гражданства митрополита УПЦ

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юрист и блогер Татьяна Монтян в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА пояснила, что из себя представляет решение Владимира Зеленского лишить гражданства митрополита Украинской православной церкви Онуфрия.
Татьяна Монтян отметила: «Это был пиар. Естественно, лишили гражданства под предлогом того, что у него есть российское гражданство. Человеку 80 лет. Вроде как пока депортировать никуда его не собираются. Пока это пиар и психологическое давление. Хотя что уже на него, собственно говоря, давить? Это просто продолжение поиска инфоповодов. Мы это делаем, потому что мы можем. И что вы нам сделаете? А ничего».
«Это для своего внутреннего электората. Потому что больше негодования вызвать своими выходками против церкви, чем уже вызвано… Я даже не знаю, что еще надо сделать. В принципе, они уже все листочки цветика-семицветика в этом плане оборвали. Но надо поддерживать свой электорат в тонусе. И поэтому вот очередной инфоповод — а отберем-ка мы паспорт у Онуфрия», — дополнила блогер.
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Татьяна Монтян также обратила внимание на копирование Владимиром Зеленским политики Петра Порошенко, а именно реализации лозунга «Армия. Язык. Вера». «Он то же самое делает, потому что это ориентация именно на пассионарный электорат, для которого до сих пор эти лозунги представляют какую-то ценность. А таких становится все меньше, потому что они просто погибают на фронте. Но они как бы толкают общественное мнение, создают фон, и поэтому на них и идет ориентир», — сказала блогер, добавив, что украинцев становится все меньше, в том числе по причине их бегства из страны. -0-