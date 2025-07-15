Подростка в США перемололо в мясорубке на фабрике

Трагедия произошла во время дежурства юноши. Он чистил устройство, но машина внезапно включилась и засосала его внутрь. Молодой человек успел позвать окружающих на помощь, однако его коллеги не смогли отключить мясорубку. Когда спасатели прибыли на фабрику, сотрудника уже перемололо.