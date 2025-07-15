Подростка в США перемололо в мясорубке на фабрике

В американском штате Аризона 19-летний рабочий попал в мясорубку на фабрике по производству замороженных буррито.
Трагедия произошла во время дежурства юноши. Он чистил устройство, но машина внезапно включилась и засосала его внутрь. Молодой человек успел позвать окружающих на помощь, однако его коллеги не смогли отключить мясорубку. Когда спасатели прибыли на фабрику, сотрудника уже перемололо.
Правоохранительные продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего, но местная прокуратура назвала случившееся «трагической случайностью», передает портал People.
В аэропорту Орио-аль-Серио итальянского города Бергамо 35-летнего мужчину затянуло в двигатель самолета Airbus A319 во время рулежки, в результате происшествия он погиб. Из-за этого в авиагавани временно прекратили прием и отправку рейсов.