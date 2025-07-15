Путин рассказал об основе успехов России

Владимир Путин поздравил лауреатов премии «Страну меняют люди» и отметил, что основой успехов РФ является чувство общей ответственности жителей страны за судьбу Родины.
«Устремленность, созидательная энергия, готовность каждого человека, всех граждан своим трудом, инициативой, подвижничеством приносить благо Отчизне, делать жизнь вокруг лучше — это ключевой фактор и надежная основа всех наших достижений и успехов», — сказано в телеграмме Владимира Путина, которая опубликована на сайте Кремля.
Глава государства также подчеркнул, что у многонационального народа России есть чувство общей ответственности за судьбу Родины и фундаментальные ценности, которые его объединяют. Это значит, что страна «будет и дальше уверенно идти вперед».
Ранее Владимир Путин озвучил «рецепт успеха» для России. По его словам, государству стоит добиваться лидерства по стратегическим направлениям, но делать это с опорой на традиционные ценности.