Дипломаты оценили промышленный потенциал Ростовской области

Представители дипломатического и консульского корпуса посетили особую экономическую зону «Ростовская». Об этом говорится на сайте регионального правительства.
Мероприятие прошло на выезде в Новочеркасске. Этот город был выбран не случайно. Он богат историей и культурой. А еще здесь высокий промышленный и инновационный потенциал.
— Все, что делается в регионе, говорит об адаптации экономики области к современным условиям работы, о взаимном торгово-экономическом интересе с нашими внешними партнерами, — отметил первый заместитель губернатора Ростовской области Алексей Господарев.
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