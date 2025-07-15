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Дипломаты оценили промышленный потенциал Ростовской области

Особую экономическую зону в Ростовской области посетили дипломаты.

Источник: Комсомольская правда

Представители дипломатического и консульского корпуса посетили особую экономическую зону «Ростовская». Об этом говорится на сайте регионального правительства.

Мероприятие прошло на выезде в Новочеркасске. Этот город был выбран не случайно. Он богат историей и культурой. А еще здесь высокий промышленный и инновационный потенциал.

— Все, что делается в регионе, говорит об адаптации экономики области к современным условиям работы, о взаимном торгово-экономическом интересе с нашими внешними партнерами, — отметил первый заместитель губернатора Ростовской области Алексей Господарев.

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