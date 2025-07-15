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Американский баскетболист Мун заявил, что ему понравилось жить в России

По словам баскетболиста, как только он оказался в России, то осознал, что все не так, как им рассказывают СМИ.

Источник: Аргументы и факты

Ксавьер Мун в ходе подкаста The Just Basketball Show выступил с заявлением, что ему понравилось жить в России.

По словам американского баскетболиста, как только он оказался в России, то осознал, что все не так, как им рассказывают СМИ.

«У меня не было никаких проблем, мне очень понравилось в России, единственная проблема — там довольно холодно. Но мне понравилось время, проведенное в России», — заявил Ксавьер Мун.

Ранее стало известно, что во Франции по запросу США был задержан российский баскетболист Даниил Касаткин.