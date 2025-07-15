В США узнали о прорывной ракете, с которой РФ выиграет космическую гонку

The National Interest указывает, что создание ракеты «Амур-СПГ» направлено на обеспечение конкурентоспособности России на мировом рынке космических технологий. Летательный аппарат проектируют с 2020 года. Первая ступень ракеты, согласно техническому заданию, будет многоразовой и способна возвращаться на Землю до 50 раз. Ее оснастят двигателями РД-0169, использующими в качестве топлива жидкий кислород и сжиженный природный газ (метан). Запуск ракеты запланирован до 2030 года.