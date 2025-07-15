Семак помог прохожему справиться с приступом эпилепсии в Петербурге

Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак помог жителю города, у которого произошел эпилептический приступ на Выборгской набережной в Санкт-Петербурге. Об этом во вторник, 15 июля, сообщил «Журнал зенитовца».
О произошедшем рассказал один из очевидцев, который проезжал по набережной в 09:30 8 июля и увидел, как одному из прохожих стало плохо. Автомобилист перестроился в крайний ряд дороги, остановился и выбежал из машины, чтобы помочь человеку.
— Затем подбежал еще один человек, и мы начали вдвоем оказывать помощь. А немного позже к нам подошел еще один мужчина, и по голосу я его узнал, ведь это был Сергей Богданович (Семак — прим. «ВМ»), — говорится в публикации.
Втроем им удалось привести прохожего в чувство. Когда он пришел в себя, очевидец уехал, а Семак остался ждать вместе с потерпевшим вызванную скорую помощь, передает Telegram-канал.
Позднее это сообщение опубликовал официальный Telegram-канал «Зенита».
Около 21:00 3 июля в вестибюле на входе на станцию метро «Парк культуры» в Москве прохожие спасли мужчину, который пытался совершить самоубийство. К молодому человеку сразу же подбежали правоохранители и прохожие, которые помогли ему и убедились, что он жив.