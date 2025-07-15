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Создателя «игрушки из человеческой кожи» нашли в США

Правоохранители в американском штате Южная Каролина отыскали создателя найденной на земле около круглосуточного магазина «игрушки из человеческой кожи». Им оказался художник Роберт Келли, который выполнил жуткого медведя из латекса.

Правоохранители в американском штате Южная Каролина отыскали создателя найденной на земле около круглосуточного магазина «игрушки из человеческой кожи». Им оказался художник Роберт Келли, который выполнил жуткого медведя из латекса.

Полицейские прибывали в супермаркет в городе Викторвилл из-за некоего объекта, который, как показалось очевидцам, был покрыт человеческими останками. Оказалось, что на самом деле пугающе реалистичный медведь — работа художника, который специализируется на оформлении фильмов ужасов и комнат страха в парках аттракционов.

— Келли подтверждает, что отправил одного из медведей клиенту в Викторвилле на прошлой неделе. Он думал, что это обычный заказ, пока его телефон не начал взрываться, когда фанаты узнали в медведе его произведение искусства, — передает ABC 7.

Археолог Ян Шиманский из Варшавского университета рассказал, что исследователи обнаружили на вершине пирамидальной конструкции в Сальвадоре керамических кукол возрастом 2,4 тысячи лет, которые использовались для ритуалов.