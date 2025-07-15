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Фермер Лесничин: бытовой нитратомер покажет резкое превышение веществ в арбузе

А вот минимальные показатели отобразить не сможет.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Ассоциации «Народный фермер Астраханской области» Степан Лесничин ответил, могут ли бытовые нитратомеры проверить качество арбузов.

Эксперт отмечает, что высокой точности от такого прибора ждать не стоит, но все-таки, на содержание нитратов указать они могут.

Бытовой нитратомер способен показать превышение опасных веществ в разы. Если так результат есть, арбуз есть нельзя.

— Допустимый ПДК 60, и вы нитратомером бытовым померяете, а там покажет 300, тут я бы сразу сказал, что не стоит это есть, — говорит эксперт NEWS.ru.

А вот если прибор показывает до 100 единиц, то такой продукт есть можно. Но не в больших количествах.

— Просто не ешьте 5 кг этого арбуза сразу, — дал совет Степан Лесничин.