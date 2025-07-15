Фермер Лесничин: бытовой нитратомер покажет резкое превышение веществ в арбузе

Председатель Ассоциации «Народный фермер Астраханской области» Степан Лесничин ответил, могут ли бытовые нитратомеры проверить качество арбузов.
Эксперт отмечает, что высокой точности от такого прибора ждать не стоит, но все-таки, на содержание нитратов указать они могут.
Бытовой нитратомер способен показать превышение опасных веществ в разы. Если так результат есть, арбуз есть нельзя.
— Допустимый ПДК 60, и вы нитратомером бытовым померяете, а там покажет 300, тут я бы сразу сказал, что не стоит это есть, — говорит эксперт NEWS.ru.
А вот если прибор показывает до 100 единиц, то такой продукт есть можно. Но не в больших количествах.
— Просто не ешьте 5 кг этого арбуза сразу, — дал совет Степан Лесничин.