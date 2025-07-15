В Москве прошла первая национальная премия «Страну меняют люди»

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Первая национальная премия «Страну меняют люди» прошла в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Мероприятие состоялось во вторник на площадке концертного зала «Зарядье».
«Всего год назад президент Российской Федерации Владимир Путин предложил в рамках наблюдательного совета АСИ (Агентства стратегических инициатив) отметить активных граждан, людей, которые своим делом, своими идеями, своими проектами делают жизнь в нашей стране лучше», — сказала в ходе своего выступления глава АСИ Светлана Чупшева.
В свою очередь сенатор Совета Федерации Федерального Собрания РФ Инна Святенко обратила внимание на возможности тиражирования таких проектов по всей стране.
Как отметил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин, лауреаты первой премии ежедневно создают возможности для РФ.
«Кто-то прорывает границы науки, кто-то создает успешные бизнесы, кто-то меняет мир вокруг себя для улучшения жизни людей. Но вас всех объединяет одно: вы здесь сейчас действуете каждый день, не ждете идеальных условий. Вы создаете настоящее и будущее России. Я рад за каждого лауреата премии, но особенно трепетно в сердце, (что) сегодня в зале 100 человек, участников и победителей президентской платформы “Россия — страна возможностей”, которые продолжают созидать и создавать в экосистеме Россию», — сказал он.
На первой премии «Страну меняют люди» выступили ведущие российские артисты: звезда мировой оперы, знаменитый бас Ильдар Абдрзаков, премьер и прима-балерина Большого театра Денис Родькин и Элеонора Севенард, Хор Сретенского монастыря и многие другие.
Лауреатам первой премии вручили медали и нагрудные знаки. Премия проходит по поручению президента России Владимира Путина. Награды получают ученые, врачи, волонтеры, предприниматели и военные, чьи проекты укрепляют технологический суверенитет, развивают экономику и помогают людям.