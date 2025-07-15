В Москве прошла первая национальная премия «Страну меняют люди»

«Кто-то прорывает границы науки, кто-то создает успешные бизнесы, кто-то меняет мир вокруг себя для улучшения жизни людей. Но вас всех объединяет одно: вы здесь сейчас действуете каждый день, не ждете идеальных условий. Вы создаете настоящее и будущее России. Я рад за каждого лауреата премии, но особенно трепетно в сердце, (что) сегодня в зале 100 человек, участников и победителей президентской платформы “Россия — страна возможностей”, которые продолжают созидать и создавать в экосистеме Россию», — сказал он.