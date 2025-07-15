МВД Ростовской области компенсирует полицейским суммы предложенных взяток

«Почему, интересно, только ростовским компенсируют? А как же другие полицейские? А как доказывают, что денежные средства были? Теперь они будут все, кому даже не давали, придумывать, что дают. Тут вопросов больше, чем ответов. Не понимаю, как это законодательно урегулировано. А еще любопытно, ~откуда они брать-то будут эти деньги, которыми компенсируют взятки~. Из бюджета что ли? Или откуда?», — сказал он.