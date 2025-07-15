Куда деть поспевшую жимолость: как извлечь максимум пользы из суперфуда

Жимолость — одна из самых ранних ягод сезона. Уже в середине июля в садах средней полосы и на Урале поспевают удлиненные синие плоды с характерным кисло-сладким вкусом, иногда с легкой горчинкой. Ягоды не хранятся долго, и если сад богат урожаем, возникает логичный вопрос: куда девать жимолость? Есть ли смысл перерабатывать ее или лучше есть свежей? Какие сорта лучше пустить на варенье, а какие — на заморозку? Как не упустить ни капли пользы — в материале URA.RU.