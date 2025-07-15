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«Москвич» стал спонсором «Спартака»

Дептранс: «Москвич» стал спонсором футбольного клуба «Спартак».

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Продажи флагманского кроссовера «Москвич 8» начнутся «в самое ближайшее время», также автомобильный бренд стал официальным спонсором футбольного клуба «Спартак-Москва», сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

«Москвич» стал официальным спонсором футбольного клуба «Спартак». В сезоне-2025/26 логотип «Москвича» украсит форму красно-белых. Партнерство символизирует союз двух легендарных брендов, чья история неразрывно связана со столицей. Сотрудничество под слоганом «Мы в одной команде» предполагает… Практическую поддержку клуба. «Спартаку» уже передали 45 автомобилей «Москвич». Среди них: компактные кроссоверы Москвич 3, динамичные седаны Москвич 6 и флагманский кроссовер Москвич 8. Продажи последней модели начнутся в самое ближайшее время", — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что также предполагается визуальное присутствие бренда на игровой форме команды и стадионе «Лукойл Арена».

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