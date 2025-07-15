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Движение перекроют и ограничат в районе Уссурийской улицы с 19 июля на три года

Движение транспорта перекроют и ограничат в районе ул. Уссурийская с 19 июля 2025 года до 30 сентября 2028 года из-за строительства объектов метрополитена, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Источник: РИА "Новости"

«С 19 июля 2025 года до 30 сентября 2028 года участки ул. Уссурийская будут закрыты для проезда. Это связано с проведением работ по строительству объектов метрополитена. Рекомендуем заранее планировать маршрут с учетом перекрытий. Также на участке ул. Хабаровская от д. 17/13 по ул. Хабаровская до д. 21, стр. 1 по ул. Алтайская будет недоступна для движения одна полоса», — говорится в сообщении.

Уточняется, что перекрытия введут на следующих участках: ул. Уссурийская от д. 1, корп. 5 по ул. Уссурийская до д. 17/13 по ул. Хабаровская; ул. Уссурийская от д. 17/13 до д. 15 по ул. Хабаровская.