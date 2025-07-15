Движение перекроют и ограничат в районе Уссурийской улицы с 19 июля на три года

«С 19 июля 2025 года до 30 сентября 2028 года участки ул. Уссурийская будут закрыты для проезда. Это связано с проведением работ по строительству объектов метрополитена. Рекомендуем заранее планировать маршрут с учетом перекрытий. Также на участке ул. Хабаровская от д. 17/13 по ул. Хабаровская до д. 21, стр. 1 по ул. Алтайская будет недоступна для движения одна полоса», — говорится в сообщении.