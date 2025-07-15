В МВД рассказали, как безопасно пользоваться мессенджерами

«С подозрением относитесь к полученным ссылкам и файлам, даже если они поступили от известного отправителя. Прежде чем переходить по ссылке или открывать файл, узнайте другим способом связи, действительно ли ваш знакомый отправлял их», — заключили в ведомстве.