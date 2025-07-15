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В МВД рассказали, как безопасно пользоваться мессенджерами

В МВД посоветовали включить двухфакторную аутентификацию в мессенджерах.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Двухфакторная аутентификация, отключение автозагрузки файлов и возможности просматривать профиль незнакомцам сделает использование мессенджеров более безопасным, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

«Рекомендации по безопасному использованию мессенджеров: настройте двухфакторную аутентификацию в приложении мессенджера… отключите автозагрузку файлов… отключите функцию, позволяющую просматривать ваш профиль всем пользователям (сделайте его доступным только для ваших контактов)», — говорится в сообщении.

Также правоохранители рекомендуют скачивать приложения мессенджеров только с сайтов разработчиков и официальных магазинов, запретить в настройках получение сообщений от незнакомых контактов и избегать обмена конфиденциальной информацией в чатах.

«С подозрением относитесь к полученным ссылкам и файлам, даже если они поступили от известного отправителя. Прежде чем переходить по ссылке или открывать файл, узнайте другим способом связи, действительно ли ваш знакомый отправлял их», — заключили в ведомстве.