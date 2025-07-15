Лечившаяся от бесплодия россиянка забеременела после пластики груди

25-летняя жительница Сочи Диана, которая долгие годы боролась с бесплодием, стала героиней необычной истории. После многочисленных попыток забеременеть, разочаровывающих прогнозов врачей и консультаций по поводу ЭКО девушка решилась на перемены в жизни: за два года она сбросила 60 кг, а недавно прошла через операцию по подтяжке груди.