Виталий Бородин поддержал инициативу компенсировать взятки полицейским

Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин поддержал идею компенсировать полицейскому сумму взятки, от которой он отказался.
Такой антикоррупционный прием был введен в Ростовской области. Теперь донским полицейским компенсируют сумму взятки, от которой был отказ.
Виталий Бородин отмечает, что подобная практика даст хорошие результаты. Прежде всего, потому что полицейские не так много зарабатывают. При этом на них ложится большая ответственность.
В среднем сотрудник полиции получает от 60 до 80 тысяч рублей. А если он переезжает из региона в Москву, то 30 тысяч придется отдать на арену жилья.
— Комнату можешь снять за 30 тысяч рублей, а на остальное надо жить, — говорит Бородин.
Компенсации не только повысят благосостояние полицейских, но и помогут улучшить раскрываемость коррупционных преступлений. Ведь если сотрудник отказывается от взятки, то на взяткодателя возбуждают уголовное дело, а сотруднику компенсируют эту сумму.
— Я считаю, что это нормальный сотрудник, хороший, — заключил Виталий Бородин в беседе с Ридусом.