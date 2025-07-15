Минчанка лишилась денег, ожидая ценный подарок от виртуального возлюбленного

Во Фрунзенское РУВД обратилась жительница района, ставшая жертвой мошенников. В социальной сети она познакомилась с мужчиной, который представился помощником капитана корабля. Он уверял, что находится в плавании, и вскоре признался в любви, пообещав приехать в Беларусь.