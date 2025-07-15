Минчанка лишилась денег, ожидая ценный подарок от виртуального возлюбленного

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанка лишилась Br1,7 тыс., ожидая ценный подарок от виртуального возлюбленного. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
Во Фрунзенское РУВД обратилась жительница района, ставшая жертвой мошенников. В социальной сети она познакомилась с мужчиной, который представился помощником капитана корабля. Он уверял, что находится в плавании, и вскоре признался в любви, пообещав приехать в Беларусь.
В знак серьезных намерений «моряк» якобы отправил ей посылку с дорогой одеждой. Позже с минчанкой связался человек, представившийся сотрудником таможни, и сообщил о прибытии посылки, но потребовал оплатить госпошлину для ее получения.
Женщина перевела более Br1,7 тыс. на указанный счет. Когда у нее попросили еще денег, она заподозрила неладное. Поискав информацию в интернете, минчанка обнаружила, что стала жертвой популярной схемы обмана и обратилась в милицию.
Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.
Милиция напоминает: не переходите по ссылкам от незнакомцев, не делитесь фото, паспортными данными или реквизитами, не отправляйте деньги на «посылки», «госпошлины» и «разблокировки».-0-