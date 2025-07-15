РЖД стали охлаждать вагоны перед посадкой пассажиров

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. РЖД в жаркую погоду стали охлаждать вагоны перед посадкой пассажиров, сообщил в интервью РИА Новости замгендиректора компании Иван Колесников.
Пассажиры в прошлом году жаловались на жару и неработающие кондиционеры в поездах. Колесников ранее рассказал, что компания провела большую работу для минимизации случаев с неработающими кондиционерами.
«Еще одно важное мероприятие, которым мы занимаемся, — это наращивание инфраструктуры для подготовки вагонов перед рейсом. Речь идет о возможности подключать вагоны к электропитанию и заранее настраивать работу установок кондиционирования», — сообщил Колесников.
Корреспондент РИА Новости уточнил, правильно ли он понимает, что речь идет о подаче вагонов под посадку уже охлажденными: с прохладной комфортной температурой внутри.
«Безусловно. И тогда не надо включать в вагоне во время отправления системы кондиционирования на максимальные режимы. Собственно, поломки обычно в этот период и происходят, когда режимы работы установок становятся запредельными», — указал Колесников.