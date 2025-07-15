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РЖД стали охлаждать вагоны перед посадкой пассажиров

РЖД стали охлаждать вагоны в жару перед посадкой пассажиров.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. РЖД в жаркую погоду стали охлаждать вагоны перед посадкой пассажиров, сообщил в интервью РИА Новости замгендиректора компании Иван Колесников.

Пассажиры в прошлом году жаловались на жару и неработающие кондиционеры в поездах. Колесников ранее рассказал, что компания провела большую работу для минимизации случаев с неработающими кондиционерами.

«Еще одно важное мероприятие, которым мы занимаемся, — это наращивание инфраструктуры для подготовки вагонов перед рейсом. Речь идет о возможности подключать вагоны к электропитанию и заранее настраивать работу установок кондиционирования», — сообщил Колесников.

Корреспондент РИА Новости уточнил, правильно ли он понимает, что речь идет о подаче вагонов под посадку уже охлажденными: с прохладной комфортной температурой внутри.

«Безусловно. И тогда не надо включать в вагоне во время отправления системы кондиционирования на максимальные режимы. Собственно, поломки обычно в этот период и происходят, когда режимы работы установок становятся запредельными», — указал Колесников.