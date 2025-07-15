Россиян собираются штрафовать за поисковые запросы

Ранее российские власти уже приняли решение о введении с 1 сентября 2025 года штрафов за размещение рекламы в запрещенных в России соцсетях, а также заявляли о намерении бороться с непрозрачными схемами рекламы в других интернет-ресурсах. Эти меры стали частью усилий по ужесточению контроля над распространением информации и рекламы в интернете, включая ограничения на использование сервисов обхода блокировок.