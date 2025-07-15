Россиян собираются штрафовать за поисковые запросы

В России собираются ввести штраф за поиск экстремистских материалов в интернете.
В Государственную думу РФ внесли законопроект с поправками в КоАП, предусматривающий введение штрафов за умышленный поиск и экстремистских материалов в интернете, а также за рекламу VPN-сервисов. Об этом сообщает издание Forbes со ссылкой на текст инициативы.
Как отмечается в материале, документ предлагает наказывать пользователей, которые сознательно ищут или получают доступ к заведомо экстремистским материалам, используя любые способы обхода блокировок: «В частности, предусматривается ответственность за умышленный поиск экстремистских материалов через интернет и использование VPN-сервисов для доступа к запрещенной информации», — уточняет Forbes.
Авторы инициативы считают, что распространение информации о способах обхода блокировок способствует доступу к противоправному контенту и нарушает действующее законодательство. Законопроект предлагает отдельную ответственность для лиц и организаций, занимающихся такой рекламой.
Ранее российские власти уже приняли решение о введении с 1 сентября 2025 года штрафов за размещение рекламы в запрещенных в России соцсетях, а также заявляли о намерении бороться с непрозрачными схемами рекламы в других интернет-ресурсах. Эти меры стали частью усилий по ужесточению контроля над распространением информации и рекламы в интернете, включая ограничения на использование сервисов обхода блокировок.