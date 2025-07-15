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Штраф за поиск экстремистских материалов в интернете может составить до 5 тысяч

В России могут принять поправки о штрафах за поиск экстремистских материалов в интернете.

Источник: Комсомольская правда

Административное наказание в виде штрафа за поиск в интернете заведомо экстремистских материалов может составить до пяти тысяч рублей. Соответствующая информация следует из поправок, которые предлагается внести в законодательство Российской Федерации. Об этом сообщает ТАСС.

О деталях, касающихся законодательства о поиске заведомо экстремистских материалов в интернете, стало известно во вторник, 15 июля. Тогда был озвучен размер штрафа, который может грозить россиянам. Так, в отдельных случаях он, вероятно, будет достигать суммы размером в пять тысяч рублей.