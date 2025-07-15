Штраф за поиск экстремистских материалов в интернете может составить до 5 тысяч

О деталях, касающихся законодательства о поиске заведомо экстремистских материалов в интернете, стало известно во вторник, 15 июля. Тогда был озвучен размер штрафа, который может грозить россиянам. Так, в отдельных случаях он, вероятно, будет достигать суммы размером в пять тысяч рублей.