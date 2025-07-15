Минздрав рассказал о состоянии пострадавших в ДТП в Брестской области

По сообщению специалистов Республиканского центра медреаг­ирования Минздрава в результате ДТП пострадали 15 человек. На помощь выехали 6 бригад скорой медицинской помощи — пострадавшие были осмотрены специалистами скорой медицинской помощи и направлены на госпитализацию в Березовскую и Ивацевичскую ЦРБ.