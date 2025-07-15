Минздрав рассказал о состоянии пострадавших в ДТП в Брестской области

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минздрав рассказал о состоянии пациентов, пострадавших в ДТП в Брестской области на 124 км автодороги М1/Е30 Брест-Минск-граница РФ, сообщает БЕЛТА.
В Брестской области произошло ДТП с участием автобуса.
По сообщению специалистов Республиканского центра медреагирования Минздрава в результате ДТП пострадали 15 человек. На помощь выехали 6 бригад скорой медицинской помощи — пострадавшие были осмотрены специалистами скорой медицинской помощи и направлены на госпитализацию в Березовскую и Ивацевичскую ЦРБ.
Для оказания оперативной медико-консультативной и практической помощи коллегам в Березовскую ЦРБ незамедлительно выехала бригада областных врачей-специалистов. У пострадавших диагностированы сочетанные травмы различной степени: ЧМТ, переломы, ушибы и рваные раны.
На сегодняшний момент в Березовской ЦРБ находятся 10 пострадавших — четверо госпитализированы в реанимационное отделение, 6 пострадавших — в травматологическое. В Ивацевичскую ЦРБ госпитализированы 5 пассажиров автобуса. Они находятся в травматологическом отделении.
Медики оказывают всю необходимую медпомощь, проводятся необходимые диагностические и лечебные мероприятия. В случае необходимости на помощь коллегам готовы выехать специалисты республиканского уровня. -0-
Фото МВД.