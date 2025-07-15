Эксперт по безопасности Ефремов: мобильный телефон не притягивает молнию

Эксперт по безопасности Алексей Ефремов дал советы, как вести себя во время грозы. Это природное явление порой несет в себе смертельную опасность.
Мобильный телефон не притягивает молнию, это миф. А вот проводной может притягивать.
— Самое главное — не телефон в руках, а то, где вы находитесь: на открытом месте, у воды или под высоким деревом — риск намного выше, — говорит эксперт.
Если во время грозы оказался в машине, то лучше не выходить на улицу.
— Если молния ударит, ток пройдет по кузову и уйдет в землю. Главное — не прикасаться к металлическим частям внутри, — говорит эксперт aif.ru.
А вот купаться во время грозы — сильная ошибка. Дело в том, что вода является сильнейшим проводником электричества. Даже если человек стоит на берегу, то риск возрастает в разы.
— Когда вы промокли под дождем, риск возрастает. Мокрая одежда и тело проводят ток лучше, — говорит Алексей Ефремов.
Еще один миф — цепочки и кольца притягивают разряд — не имеет под собой никакого обоснования.
— Они слишком маленькие, чтобы что-то притянуть, — говорит эксперт.
Во время грозы риск попадания молнии в человека существует не только на открытой местности, но и в помещении. Находясь в квартире лучше избегать контактов с водопроводом, особенно если трубы металлические, пишет Газета.ru.
-Электрический разряд может проникнуть в дом через проводку, антенны и даже вентиляционные шахты, — сказал RT старший научный сотрудник лаборатории физики нейроморфных вычислительных систем РТУ МИРЭА Арсений Буряков.
Ранее, в Ногинске молния ударила в частный дом. А до этого убила трех человек на пляже, сообщает 360.ru.