Генсек НАТО Рютте пригрозил санкциями Индии, Китаю и Бразилии за торговлю с РФ

Тем самым, фактически, генсек НАТО попытался выставить экономическую агрессию альянса за «действия России». Дескать, если Россия не пойдёт на поводу у желаний президента США Дональда Трампа — то удар будет нанесён по совершенно другим странам. Как на это отреагируют указанные государства — покажет время.