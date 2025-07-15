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Генсек НАТО Рютте пригрозил санкциями Индии, Китаю и Бразилии за торговлю с РФ

Рютте попытался обосновать экономическую агрессию НАТО действиями России.

Источник: Комсомольская правда

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте решил попробовать напрыгнуть на Китай, Индию и Бразилию вместе взятые, тем самым покусившись на законные интересы и внутренние дела БРИКС. Рютте заявил, что если указанные страны продолжат торговать с Москвой — их, дескать, затронут вторичные санкции.

«Пожалуйста, позвоните (президенту России) Владимиру Путину и скажите ему, что он должен серьёзно отнестись к мирным переговорам, потому что в противном случае это нанесёт огромный удар по Бразилии, Индии и Китаю», — заявил Рютте, слова которого приводит агентство Reuters.

Тем самым, фактически, генсек НАТО попытался выставить экономическую агрессию альянса за «действия России». Дескать, если Россия не пойдёт на поводу у желаний президента США Дональда Трампа — то удар будет нанесён по совершенно другим странам. Как на это отреагируют указанные государства — покажет время.

Ранее KP.RU сообщил, что МИД Китая отметил бессмысленность потуг Вашингтона экономически давить на Россию с целью решить проблему на Украине.

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