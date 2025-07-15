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Россиянка Валгонен завоевала золото на чемпионате Европы по велоспорту

Спортсмены из России участвуют в турнире под нейтральным флагом.

Источник: Аргументы и факты

Российская велогонщица Валерия Валгонен поднялась на высшую ступень пьедестала на юниорском европейском первенстве по велоспорту на треке, проходящем в Португалии.

Валгонен одержала победу в дисциплине гонка на выбывание. Второе место заняла испанская спортсменка Мария Исабелла Эскалера, а замкнула тройку призёров итальянка Анита Байма.

Соревнования завершатся 20 июля. Спортсмены из России участвуют в них под нейтральным флагом.

Ранее сообщалось, что российский теннисист Даниил Медведев стал победителем престижного выставочного турнира «Кубок Короля» в Испании.