Россиянка Валгонен завоевала золото на чемпионате Европы по велоспорту

Российская велогонщица Валерия Валгонен поднялась на высшую ступень пьедестала на юниорском европейском первенстве по велоспорту на треке, проходящем в Португалии.
Валгонен одержала победу в дисциплине гонка на выбывание. Второе место заняла испанская спортсменка Мария Исабелла Эскалера, а замкнула тройку призёров итальянка Анита Байма.
Соревнования завершатся 20 июля. Спортсмены из России участвуют в них под нейтральным флагом.
Ранее сообщалось, что российский теннисист Даниил Медведев стал победителем престижного выставочного турнира «Кубок Короля» в Испании.