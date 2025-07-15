Штраф за поиск экстремистских материалов может составить около 5 тысяч рублей

Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству одобрил внесение поправок, предусматривающих штраф до 5 тысяч рублей для граждан за поиск в интернете заранее известных экстремистских материалов. Эти изменения были поддержаны ко второму чтению законопроекта о штрафах за отдельные нарушения в сфере транспортно-экспедиционной деятельности, а таблица с поправками опубликована в электронной базе Госдумы. Об этом пишет ТАСС.
Инициированные правительством РФ поправки предлагают дополнить Кодекс РФ об административных правонарушениях новой статьёй 13.53, которая предусматривает ответственность за поиск и получение доступа к заведомо экстремистским материалам, в том числе с использованием программно-аппаратных средств для доступа к информационным ресурсам и телекоммуникационным сетям с ограниченным доступом.
Ранее сын автора известного российского сериала 2000-х объявлен в розыск за экстремизм.