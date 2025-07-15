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NI: РФ создает ракету, которая лишит Штаты преимущества в космосе

Космическая ракета «Амур-СПГ» имеет все показатели, чтобы обеспечить Российской Федерации лидерство в космосе. Об этом написало издание The National Interest.

Космическая ракета «Амур-СПГ» имеет все показатели, чтобы обеспечить Российской Федерации лидерство в космосе. Об этом написало издание The National Interest.

— РФ и КНР хотят лишить Соединенные Штаты преимущества, каким является использование многоразовых ракет. России отчасти удалось достичь данной цели. Российскую многоразовую ракету «Амур-СПГ» разработала корпорация «Роскосмос», — сказано в статье.

Отмечается, что эта ракета была разработана с целью превратить РФ в конкурентоспособного игрока в мировой космической отрасли.

«Амур-СПГ» проектируют с 2020 года. Она должна иметь многоразовую (до 50 раз по техзаданию) возвращаемую первую ступень, оснащенную двигателями РД-0169, работающими на кислороде и сжиженном природном газе (метане). Ожидается, что первый пуск ракеты пройдет до конца десятилетия.

Во время последнего запуска ракета «Ангара-А5» вывела на орбиту спутник «Космос-2589», траектория которого вызывает обеспокоенность у западных наблюдателей, сообщил портал ArsTechnica. Спутник занял необычную приэкваториальную орбиту с высотой от 20 до 51 тысячи километров.