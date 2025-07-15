NI: РФ создает ракету, которая лишит Штаты преимущества в космосе

«Амур-СПГ» проектируют с 2020 года. Она должна иметь многоразовую (до 50 раз по техзаданию) возвращаемую первую ступень, оснащенную двигателями РД-0169, работающими на кислороде и сжиженном природном газе (метане). Ожидается, что первый пуск ракеты пройдет до конца десятилетия.