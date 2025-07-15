Футболист Попов заявил, что нападающий «Зенита» Соболев уйдет в киберспорт

Также он указал, что чрезмерное увлечение Соболева компьютерными играми и снижение самоотдачи на поле является поведением «не очень грамотного человека». При этом Попов призвал не осуждать Соболева, отметив, что футболист мог заработать достаточно денег, чтобы не беспокоиться о дальнейшей карьере.