Футболист Попов заявил, что нападающий «Зенита» Соболев уйдет в киберспорт

Экс-защитник «Рубина», двукратный чемпион России Алексей Попов выступил с заявлением, что нападающий «Зенита» Александр Соболев может уйти из футбола в киберспорт, передает портал Legalbet.
«Любит Соболев в компьютерные игры играть — и будет это делать. Футбол ему уже приелся. Не удивлюсь, если Соболев станет киберспортсменом», — заявил Попов.
Также он указал, что чрезмерное увлечение Соболева компьютерными играми и снижение самоотдачи на поле является поведением «не очень грамотного человека». При этом Попов призвал не осуждать Соболева, отметив, что футболист мог заработать достаточно денег, чтобы не беспокоиться о дальнейшей карьере.
Напомним, ранее сообщалось, что трансфер россиянина Ильи m0NESY Осипова стал самым дорогим в истории киберспорта.