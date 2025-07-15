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Двум британцам дали реальный тюремный срок из-за дерева Робин Гуда

Жителей Британии приговорили к четырем годам за спил дерева Робина Гуда.

Источник: Комсомольская правда

В Королевском суде Ньюкасла рассмотрели дело злоумышленников, распиливших 150-летнее дерево. Оно известно как «древо Робина Гуда». За такое преступление двух жителей Британии приговорили к четырем годам и трем месяцам тюремного заключения, сообщил CBS News.

Как отмечается, Сикамор-Гэп спилили 27 сентября 2023 года. Фигурантам по делу придется оплатить ущерб на сумму свыше 833 тысяч долларов.

«Судья Кристина Ламберт приговорила Дэниела Грэма и Адама Каррутерса к четырем годам и трем месяцам тюремного заключения на слушании в Королевском суде Ньюкасла во вторник», — говорится в материале.

В Калужской области, тем временем, рассмотрели дело вора, укравшего биотуалет. Он обнаружил кабинку по дороге и забрал домой.